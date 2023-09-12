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Москва
Профиль пользователя Vera132

фото пользователя Vera132

О себе

Я очень люблю общаться я ищу подругу чтоб помогала и я ей рассказывала проблемы и секреты

Была в сети две недели назад

Общаюсь на темы:

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Участие в других событиях

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Москва → прогуляться, перекусить

найти подруг 💘💘💘

Откликнулось 106 участников

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