Очень люблю зарубежную музыку,такую как Dubstep,pop,rock Люблю книги try crime и horror Нравится рисовать картины по номерам (успокаивает) Люблю читать книги по психологии и романтические фильмы с ужастиками😜

Профиль обновлён 15 августа 2023 г.

🎬 Могу посоветовать фильм 💕 Обсудить отношения 😓 Обсудить проблемы 🧠 Психология / саморазвитие 😊 Поделиться радостью 🐈 Домашние животные 📚 Книги 🚶‍♀️ Прогуляться 💬 Пообщаться онлайн 🎮 Видеоигры 🖼 Выставка / музей 🍿 Сходить в кино 🎸 Концерт / фестиваль 🪩 Ночной клуб 🎭 Театр

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