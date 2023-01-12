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Москва
Профиль пользователя Velvet

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О себе

Меня зовут Юля, 37 лет. В Москве недавно. Ищу друзей, прям как Чебурашка.
Алкоголь не пью.
Люблю авторское кино. Джим Джармуш, Эмир Кустурица, братья Коэны и прочее.
Люблю фотографировать.
Люблю пешие прогулки, в том числе походны с ночёвкой на природу.
Люблю научно-популярные передачи.
Атеистка.

Профиль обновлён 27 августа 2023 г.

Общаюсь на темы:

🎬 Могу посоветовать фильм 💕 Обсудить отношения 😊 Поделиться радостью 🐈 Домашние животные 📚 Книги

Не нравится:

📺 Политика ✝️ Религия 😓 Обсудить проблемы 🏢 Работа 🪐 Астрология / таро ☣️ Токсичность

События пользователя

Москва → прогуляться, перекусить
Пофотаться в красивом месте, пообщаться. Воскресенье.

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Фестиваль Geek.on в субботу. Буду в косплее
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