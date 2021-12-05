Москва
Профиль пользователя VelS

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О себе

Люблю прогулки, в связи с тем,что недавно переехала,делаю это постоянно.
Нравится театр и всё,что с ним связано.
Ищу новые знакомства,для того,чтобы интересно проводить время в городе.

Профиль обновлён 8 августа 2023 г.

Общаюсь на темы:

🎬 Могу посоветовать фильм 💕 Обсудить отношения 🏢 Работа 😊 Поделиться радостью 🐈 Домашние животные

События пользователя

Москва → прогуляться, перекусить

Буду рада найти людей для общения в новом городе😊

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя OIEUEUE
Москва → Другое

Хочу создать круг общения в новом для меня городе ;)

маленькое фото пользователя AnyaVishneva
Москва → Другое

подружек бы!

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