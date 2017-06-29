Москва
Профиль пользователя Vell.is
О себе
Всем привет. Я QA тесно связанный с геймдевом. В основном с ним и работаю. Мою увлечения во многом связаны с играми и электроникой. Мне нравится создавать что то свое и ломать что то чужое(вот такая профессия).
Так же увлекаюсь средневековым фехтованием. Немного спортом, но совсем чуть чуть. Женат.
Решил поддержал разработчика с Пикабу.
Город Ростов-на-Дону.
Профиль обновлён 31 октября 2022 г.
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