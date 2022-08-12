Москва
Профиль пользователя Velliniki
О себе
Люблю гулять, темы про саморазвитие, достижение целей. Обожаю книги и комедии, интересна эзотерика.
Профиль обновлён 20 августа 2023 г.
Общаюсь на темы:
🍿 Сходить в кино 🏫 Учеба 🎭 Театр 🏢 Работа 😊 Поделиться радостью 📚 Книги 🪐 Астрология / таро 🧠 Психология / саморазвитие 🚶♀️ Прогуляться 💬 Пообщаться онлайн 🍴 Кафе / ресторан 🎲 Настольные игры 📸 Пофоткаться 🇬🇧 Изучение нового ✈️ Путешествия
Не нравится:
📺 Политика 🪩 Ночной клуб ✝️ Религия 💩 Странный юмор ☣️ Токсичность
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