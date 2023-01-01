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Москва
Москва
Профиль пользователя Vekov
Был в сети на прошлой неделе
Общаюсь на темы:
💕 Обсудить отношения🧠 Психология / саморазвитие😊 Поделиться радостью😓 Обсудить проблемы📚 Книги🚶♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан🚴♀️ Спорт, бег, йога💃 Потанцевать🪩 Ночной клуб🍿 Сходить в кино🐈 Домашние животные🏫 Учеба🏢 Работа🖼 Выставка / музей🎸 Концерт / фестиваль🎭 Театр📸 Пофоткаться
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