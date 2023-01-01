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Москва
Профиль пользователя Vekov

фото пользователя Vekov

Был в сети на прошлой неделе

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения🧠 Психология / саморазвитие😊 Поделиться радостью😓 Обсудить проблемы📚 Книги🚶‍♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан🚴‍♀️ Спорт, бег, йога💃 Потанцевать🪩 Ночной клуб🍿 Сходить в кино🐈 Домашние животные🏫 Учеба🏢 Работа🖼 Выставка / музей🎸 Концерт / фестиваль🎭 Театр📸 Пофоткаться

События пользователя

Москва → прогуляться, перекусить

Прогуляться, перекусить

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя ilyapsarev

Москва → прогуляться, перекусить

Добавляйся в теплую и уютную компанию,мы тебя очень ждём❤️

Откликнулось 436 участников

маленькое фото пользователя Dianak

Москва → прогуляться, перекусить

Стань частью нашей компании❤️

Откликнулось 57 участников

маленькое фото пользователя qwaruii

Москва → сходить на мероприятие

гоу на стендап в клуб номер 1 на трубной или типа того

Откликнулся 21 участник

маленькое фото пользователя Maria88

Москва → пообщаться

Давайте поговорим о чем-то высоком и не очень 🤔

Откликнулось 11 участников

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