Больше люблю знать о людях, чем говорить о себе 👹

Профиль обновлён 7 августа 2023 г.

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☣️ Токсичность

Москва → Другое долго гулять по городу, а потом вкусно покушать)

Москва → Другое Ищу веселую подружку/ интересную собеседницу (можно в одном лице🙃 )

Москва → Другое Хочу создать круг общения в новом для меня городе ;)

Ищешь друзей и компанию в городе Москва?

InParty - новое приложение для дружеских знакомств.

Бывало такое, что хочется провести время, но не с кем?

Найди с кем прогуляться, выпить кофе, поиграть в настолки, сходить в кино

В InParty можно найти друзей по интересам. Укажите увлечения и найдите, с кем провести время в городе Москва.

Как пользоваться:

Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем прогуляться', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник.