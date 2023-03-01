⬅️ Посмотреть других пользователей в городе Москва

Москва
Профиль пользователя veigar

фото пользователя veigar
фото #2 пользователя veigar
фото #3 пользователя veigar
фото #4 пользователя veigar

О себе

Люблю гулять, слушаю музыку(очень разную), учусь в колледже и всегда рад с кем-то пообщаться

Профиль обновлён 27 августа 2023 г.

Общаюсь на темы:

🎬 Могу посоветовать фильм 💕 Обсудить отношения 🧠 Психология / саморазвитие 😓 Обсудить проблемы 😊 Поделиться радостью 💰 Инвестиции / бизнес 🐈 Домашние животные 📺 Политика 💩 Шутки про говно 📚 Книги 🚶‍♀️ Прогуляться 💬 Пообщаться онлайн 🍴 Кафе / ресторан 🎲 Настольные игры 🎮 Видеоигры 🇬🇧 Изучение нового 🍷 Алкоголь 💨 Кальян 🚴‍♀️ Активный отдых / спорт 🍿 Сходить в кино 🖼 Выставка / музей 🎸 Концерт / фестиваль 🪩 Ночной клуб

Не нравится:

🏫 Учеба ✝️ Религия 🏢 Работа 🪐 Астрология / таро ☣️ Токсичность 📸 Пофоткаться ✈️ Путешествия 🎭 Театр
Открыть в приложении

Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty

Другие пользователи из города Москва

Ищешь друзей и компанию в городе Москва?

InParty - новое приложение для дружеских знакомств.

Бывало такое, что хочется провести время, но не с кем?

Найди с кем погулять, выпить кофе, снимать квартиру вместе, поиграть в настолки, сходить в бар, клуб или кино

В InParty можно найти друзей по интересам. Укажите увлечения и найдите, с кем провести время в городе Москва.

Как пользоваться:

Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем погулять', 'ищу с кем вместе снимать квартиру', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник. А ещё можно найти чат по интересам и общаться с другими участниками.