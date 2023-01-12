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Москва
Профиль пользователя Vehcer

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О себе

Рада буду знакомству! Очень часто бываю занята, но всегда постараюсь ответить. Не буду говорить о качествах, все таки не продаю себя 😅, пиши и попробуем общаться

Была в сети на прошлой неделе

Общаюсь на темы:

🧠 Психология / саморазвитие💩 Шутки про говно💕 Обсудить отношения📚 Книги✝️ Религия💬 Пообщаться онлайн🇬🇧 Изучение нового🚴‍♀️ Активный отдых / спорт💨 Кальян📸 Пофоткаться🎮 Видеоигры🖼 Выставка / музей
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