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Москва
Москва
Профиль пользователя Vehcer
О себе
Рада буду знакомству! Очень часто бываю занята, но всегда постараюсь ответить. Не буду говорить о качествах, все таки не продаю себя 😅, пиши и попробуем общаться
Была в сети на прошлой неделе
Общаюсь на темы:
🧠 Психология / саморазвитие💩 Шутки про говно💕 Обсудить отношения📚 Книги✝️ Религия💬 Пообщаться онлайн🇬🇧 Изучение нового🚴♀️ Активный отдых / спорт💨 Кальян📸 Пофоткаться🎮 Видеоигры🖼 Выставка / музей
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