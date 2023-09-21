О себе

Очень хороший человек. Не женат.

ВЕДаю, интересно обсудить соответствующую тему, не шиз.

Умею играть на акустике, слушаю паган метал.

Любитель погулять по "сакральному русскому лесу", поддержу вылазки на природу или вообще походы.

Клавиатурный политолог/военный эксперт.

Учусь на 3 курсе на геодезиста.