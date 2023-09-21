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Москва
Профиль пользователя Vedaras

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О себе

Очень хороший человек. Не женат.
ВЕДаю, интересно обсудить соответствующую тему, не шиз.
Умею играть на акустике, слушаю паган метал.
Любитель погулять по "сакральному русскому лесу", поддержу вылазки на природу или вообще походы.
Клавиатурный политолог/военный эксперт.
Учусь на 3 курсе на геодезиста.

Был в сети на этой неделе

Общаюсь на темы:

📺 Политика✝️ Религия🪐 Астрология / таро💩 Шутки про говно🧠 Психология / саморазвитие🏫 Учеба🚶‍♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🎮 Видеоигры🚴‍♀️ Активный отдых / спорт

Не нравится:

🏢 Работа💰 Инвестиции / бизнес🎬 Могу посоветовать фильм🍷 Алкоголь💨 Кальян🍴 Кафе / ресторан💃 Потанцевать🍿 Сходить в кино🪩 Ночной клуб🎭 Театр
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