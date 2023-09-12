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Москва
Работаю в АйТи девопсом.
Москва
Профиль пользователя Vechno29
О себе
Работаю в АйТи девопсом.
За любой движ)
Был в сети сегодня
Общаюсь на темы:
✈️ Найти попутчика в путешествие🎸 Концерт / фестиваль🖼 Выставка / музей🎬 Могу посоветовать фильм📚 Книги🐈 Домашние животные
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