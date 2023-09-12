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Москва
Профиль пользователя Vechno29

фото пользователя Vechno29

О себе

Работаю в АйТи девопсом.
За любой движ)

Был в сети сегодня

Общаюсь на темы:

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События пользователя

Санкт-Петербург → прогуляться, перекусить

Прогуляться, сходить на вкусный десерт)

маленькое фото пользователя Vladislava
Откликнулся 1 участник

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Vallmig

Санкт-Петербург → пообщаться

Зарядиться от общения с прекрасным человеком

Откликнулось 25 участников

маленькое фото пользователя katerinacher_098

Санкт-Петербург → прогуляться, перекусить

На выходных можно встретиться, погулять, о месте договоримся ☺️

Откликнулось 18 участников

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