Москва
Профиль пользователя Vdmfk
О себе
Моя жизнь - социальный эксперимент над окружающими
Профиль обновлён 15 июля 2023 г.
Общаюсь на темы:
☣️ Токсичность 💕 Обсудить отношения 😓 Обсудить проблемы 😊 Поделиться радостью 📺 Политика 🍿 Фильмы, сериалы 🏫 Учеба 🏢 Работа 💰 Бизнес ✝️ Религия 🪐 Астрология, таро
События пользователя
Участие в других событиях
Москва → Другое
Хочу поговорить о любимых сериалах, фильмах и музыке
Москва → Другое
У меня есть необычная просьба. Сыграем.. в гвинт?
Москва → Другое
В чем измеряется ваше время?
Москва → Другое
Покидать друг другу мемы, пообщаться на различные темы
Москва → Другое
Музыкальное настроение, кто не прочь поделиться любимыми треками?
Саратов → Другое
Ах лето🤩 у кого какие планы?
Москва → Другое
Готова подискутировать на любую тему
Москва → Другое
Надо пообщаться,а то работа,дом и скучные события 🤓🌈
Москва → Другое
Какую породу кошки посоветуете завести?
Москва → Другое
Давно хочу купить первый мотоцикл. Можете посоветовать ?
Москва → Другое
Отметить день рождения в компании)
Санкт-Петербург → Другое
Хотел бы узнать, какое у вас любимое стихотворение. Ну или книга )
Москва → Другое
Делал/а ли ты что-то странное, необычное, веселое и не очень на спор?
Санкт-Петербург → Другое
Лучше одна встреча или общение онлайн какое-то время?
Кингисепп → Другое
Початиться, мб подружиться
Москва → Другое
Событие удалено
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