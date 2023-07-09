Москва
Профиль пользователя Vdmfk

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О себе

Моя жизнь - социальный эксперимент над окружающими

Профиль обновлён 15 июля 2023 г.

Общаюсь на темы:

☣️ Токсичность 💕 Обсудить отношения 😓 Обсудить проблемы 😊 Поделиться радостью 📺 Политика 🍿 Фильмы, сериалы 🏫 Учеба 🏢 Работа 💰 Бизнес ✝️ Религия 🪐 Астрология, таро

События пользователя

Москва → пообщаться

Давайте внесём в нашу жизнь немного токсичности?)

Москва → пообщаться

Музыка? Книги? Фильмы?

Москва → пообщаться

О чем можно поговорить, в этот прекрасный солнечный день?

Москва → пообщаться

Почему бы не да?

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Alinamrk
Москва → Другое

Хочу поговорить о любимых сериалах, фильмах и музыке

маленькое фото пользователя mr_evilhat
Москва → Другое

У меня есть необычная просьба. Сыграем.. в гвинт?

маленькое фото пользователя Waiflound
Москва → Другое

В чем измеряется ваше время?

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Москва → Другое

Покидать друг другу мемы, пообщаться на различные темы

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Москва → Другое

Музыкальное настроение, кто не прочь поделиться любимыми треками?

маленькое фото пользователя KaterinaSmik
Саратов → Другое

Ах лето🤩 у кого какие планы?

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Готова подискутировать на любую тему

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Надо пообщаться,а то работа,дом и скучные события 🤓🌈

маленькое фото пользователя pretendme
Москва → Другое

Какую породу кошки посоветуете завести?

маленькое фото пользователя Not_the_same
Москва → Другое

Давно хочу купить первый мотоцикл. Можете посоветовать ?

маленькое фото пользователя cherrybess
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Отметить день рождения в компании)

маленькое фото пользователя PetrAtl
Санкт-Петербург → Другое

Хотел бы узнать, какое у вас любимое стихотворение. Ну или книга )

маленькое фото пользователя Unicorn_t
Москва → Другое

Делал/а ли ты что-то странное, необычное, веселое и не очень на спор?

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Лучше одна встреча или общение онлайн какое-то время?

маленькое фото пользователя Illata
Кингисепп → Другое

Початиться, мб подружиться

маленькое фото пользователя Fairyleaf
Москва → Другое

Событие удалено

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