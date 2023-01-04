Москва
Профиль пользователя vd0venk0

фото пользователя vd0venk0

О себе

Люблю читать фантастику, играть в шахматы и баскетбол.

Профиль обновлён 15 июля 2023 г.

Общаюсь на темы:

🍿 Фильмы, сериалы 🏫 Учеба 😓 Обсудить проблемы 🏢 Работа 😊 Поделиться радостью 💰 Бизнес 📺 Политика 📚 Книги

Не нравится:

💩 Странный юмор ☣️ Токсичность

События пользователя

Москва → сходить на мероприятие

Сходить на мюзикл МДМ 14.00

Москва → прогуляться, перекусить

Поиграть в шахматы, карты. Пообщаться.

Москва → прогуляться, перекусить

Прогуляться и посидеть в кафешке. Лефортово.

Москва → сходить на мероприятие

Сходить в Союз Композиторов

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя KseNikA
Москва → Другое

Найти новых друзей

маленькое фото пользователя Nino_ninel
Москва → Другое

Пойдемте пить пиво в Лефортово вечером

маленькое фото пользователя Valery
Москва → Другое

Погулять в Ботаническом парке

маленькое фото пользователя Merovef
Москва → Другое

Компанию на концерт Канцлера Ги 24.06

маленькое фото пользователя Svyat
Москва → Другое

Шахматы в парке Бутово

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