О себе

ИЩУ! Партнера для съемки контента в инстаграм. Помогать друг другу делать рилс.



Недавно в Москве, люблю искусство, ищу веселых и творческих подруг/друзей



За любой кипиш: попить кофе, погулять, сходить на концерт/в театр/кино и т.д.