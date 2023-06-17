⬅️ Посмотреть других пользователей в городе Москва
Москва
ИЩУ! Партнера для съемки контента в инстаграм. Помогать друг другу делать рилс.
Москва
Профиль пользователя Vays
О себе
ИЩУ! Партнера для съемки контента в инстаграм. Помогать друг другу делать рилс.
Недавно в Москве, люблю искусство, ищу веселых и творческих подруг/друзей
За любой кипиш: попить кофе, погулять, сходить на концерт/в театр/кино и т.д.
Был в сети пару дней назад
Общаюсь на темы:
🧠 Психология / саморазвитие💰 Инвестиции / бизнес😊 Поделиться радостью☣️ Токсичность📚 Книги🐈 Домашние животные🚶♀️ Прогуляться📸 Пофоткаться🚴♀️ Спорт, бег, йога🖼 Выставка / музей✈️ Найти попутчика в путешествие🍿 Сходить в кино🎸 Концерт / фестиваль🪩 Ночной клуб💃 Потанцевать🎭 Театр🎲 Настольные игры💨 Кальян💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан🎬 Могу посоветовать фильм🇬🇧 Изучение нового🍷 Выпить в баре
Не нравится:
События пользователя
Участие в других событиях
Другие пользователи из города Москва
Ищешь с кем встретиться?
InParty - новая социальная сеть для дружеского общения.
Мы убрали всё, что вас раздражает на сайтах знакомств:
- Все пользователи настоящие - мы используем верификацию с помощью искусственного интеллекта
- Есть возможность поставить отзыв другому пользователю
- Поддержка групповых и личных чатов
- Можно быстро и удобно найти людей по интересам