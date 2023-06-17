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Москва
Профиль пользователя Vays

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О себе

ИЩУ! Партнера для съемки контента в инстаграм. Помогать друг другу делать рилс.

Недавно в Москве, люблю искусство, ищу веселых и творческих подруг/друзей

За любой кипиш: попить кофе, погулять, сходить на концерт/в театр/кино и т.д.

Был в сети пару дней назад

Общаюсь на темы:

🧠 Психология / саморазвитие💰 Инвестиции / бизнес😊 Поделиться радостью☣️ Токсичность📚 Книги🐈 Домашние животные🚶‍♀️ Прогуляться📸 Пофоткаться🚴‍♀️ Спорт, бег, йога🖼 Выставка / музей✈️ Найти попутчика в путешествие🍿 Сходить в кино🎸 Концерт / фестиваль🪩 Ночной клуб💃 Потанцевать🎭 Театр🎲 Настольные игры💨 Кальян💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан🎬 Могу посоветовать фильм🇬🇧 Изучение нового🍷 Выпить в баре

Не нравится:

📺 Политика🎮 Видеоигры

События пользователя

Москва → активный отдых

Поехали на бесплатный КАТОК ⛸️

маленькое фото пользователя Sviatoslav
Откликнулся 1 участник

Москва → другое

ИЩУ! Партнера для съемки контента в инстаграм. Помогать друг другу делать рилс.

маленькое фото пользователя Sviatoslav
маленькое фото пользователя KarinaKarolina
маленькое фото пользователя Julimosa
Откликнулись 3 участника

Москва → прогуляться, перекусить

Говорят такого вставка еще не было, «Впервые в России-стране возможностей»

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Malikevich

Москва → прогуляться, перекусить

Веселый и увлекательный Квиз 18+ каждую неделю в пятницу!😉

Откликнулось 129 участников

маленькое фото пользователя guseynov

Москва → прогуляться, перекусить

Квизы - присоединяйся к нашей большой компании 🔥

Откликнулось 60 участников

маленькое фото пользователя Elina_M

Москва → прогуляться, перекусить

Сходить на мероприятие, прогуляться

Откликнулось 10 участников

маленькое фото пользователя AkArtem

Москва → прогуляться, перекусить

Покататься (я за рулём) по местам Москвы и увидеть что-то новое, узнать что-то

Откликнулись 2 участника

маленькое фото пользователя Dmitry1

Москва → прогуляться, перекусить

Кто со мной на выставку ВДНХ?

Откликнулся 1 участник

маленькое фото пользователя Rasul111

Москва → прогуляться, перекусить

посидеть поговорить

Откликнулся 1 участник

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