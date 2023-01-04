Москва
Профиль пользователя Vasilisarubtsova

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О себе

Недавно переехала с Краснодара)) там жила временно. Сама из Московской области, хочу найти единомышленников, подруг)

Профиль обновлён 9 июля 2023 г.

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения 😊 Поделиться радостью 🐈 Домашние животные 🏢 Работа 📚 Книги 🍿 Фильмы, сериалы 💩 Странный юмор

Не нравится:

📺 Политика ✝️ Религия ☣️ Токсичность

События пользователя

Мытищи → другое

Сниму комнату (Мытищи / Королёв)

Москва → прогуляться, перекусить

Сходить на стендап)

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Tatiana_99
Москва → Другое

Найти подругу

маленькое фото пользователя Yuliana_lion
Москва → Другое

Пора выбираться на улицу! ☀️

маленькое фото пользователя Dari.Svet
Москва → Другое

Гулять и болтать о женском😁🫶🏻

маленькое фото пользователя Dmitry1
Москва → Другое

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