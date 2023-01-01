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Москва
Москва
Профиль пользователя Vasilisa070922
О себе
Мне 20 лет. Живу в Домодедовском районе. Замужем. Работаю и дистанционно учусь
Была в сети пару дней назад
Общаюсь на темы:
🏢 Работа🐈 Домашние животные😓 Обсудить проблемы💕 Обсудить отношения😊 Поделиться радостью🏫 Учеба🚶♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🎲 Настольные игры🍴 Кафе / ресторан💃 Потанцевать
Не нравится:
Участие в других событиях
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