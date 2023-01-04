Москва
Профиль пользователя Vasenka

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О себе

Иногда бегаю и хожу на турники.Ну или грушу побить боксёрскую.
Люблю музыку дома почти всегда)
Обожаю собак,лошадей и детей)

Профиль обновлён 15 июня 2023 г.

Общаюсь на темы:

🐈 Домашние животные

Не нравится:

☣️ Токсичность 🏫 Учеба

События пользователя

Москва → прогуляться, перекусить

Прогуляться на свежем воздуху,поболтать,позагорать

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