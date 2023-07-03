⬅️ Посмотреть других пользователей в городе Екатеринбург
Екатеринбург
Екатеринбург
Профиль пользователя Vaselya000
Была в сети сегодня
Пообщалась с более чем 10 пользователями
Общаюсь на темы:
🏫 Учеба😓 Обсудить проблемы🏢 Работа😊 Поделиться радостью🐈 Домашние животные🎬 Могу посоветовать фильм📚 Книги
Не нравится:
💕 Обсудить отношения💰 Инвестиции / бизнес📺 Политика✝️ Религия💩 Шутки про говно☣️ Токсичность🪐 Астрология / таро
События пользователя
Участие в других событиях
Другие пользователи из города Екатеринбург
Ищешь с кем встретиться?
InParty - новая социальная сеть для дружеского общения.
Мы убрали всё, что вас раздражает на сайтах знакомств:
- Все пользователи настоящие - мы используем верификацию с помощью искусственного интеллекта
- Есть возможность поставить отзыв другому пользователю
- Поддержка групповых и личных чатов
- Можно быстро и удобно найти людей по интересам