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Екатеринбург
Профиль пользователя Vaselya000

фото пользователя Vaselya000

Была в сети сегодня

Пообщалась с более чем 10 пользователями

Общаюсь на темы:

🏫 Учеба😓 Обсудить проблемы🏢 Работа😊 Поделиться радостью🐈 Домашние животные🎬 Могу посоветовать фильм📚 Книги

Не нравится:

💕 Обсудить отношения💰 Инвестиции / бизнес📺 Политика✝️ Религия💩 Шутки про говно☣️ Токсичность🪐 Астрология / таро

События пользователя

Екатеринбург → прогуляться, перекусить

Хочу найти подругу

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Участие в других событиях

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Екатеринбург → прогуляться, перекусить

Буду рада новым друзьям :)

Откликнулось 20 участников

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Екатеринбург → другое

Выставки, МК, велопрогулки, театр - и многое другое ))

Откликнулось 18 участников

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Екатеринбург → прогуляться, перекусить

Буду рада встретиться и пообщаться, чтобы отдохнуть после рабочей недели)

Откликнулось 9 участников

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Екатеринбург → прогуляться, перекусить

Провести время вместе за интересной беседой

Откликнулось 7 участников

анонимный пользователь

Екатеринбург → прогуляться, перекусить

Прогуляться в парке

Откликнулось 5 участников

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