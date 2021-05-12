Москва
Профиль пользователя Varvarenichek
О себе
Всем привет! Мне 26 лет, я мастер сахарной и восковой депиляции (женской и мужской). В свободное от работы время вышиваю гладью, смотрю сериалы и фильмы (в основном триллеры и ужасы, иногда детективы), играю в бадминтон, гуляю, посещаю театры. Интересуют офлайн знакомства с девушками для завязывания дружбы и совместного времяпрепровождения; онлайн общение на различные темы со всеми. Мужчины — НЕ флиртуйте — есть любимый человек!
Профиль обновлён 16 августа 2023 г.
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