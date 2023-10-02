О себе

Учусь на первом курсе на дефектолога, но возможно буду переводиться. Работаю в научной лаборатории, изучающей рептилий. Музыку слушаю всевозможную, но преимущественно русскоязычную, за исключением рэпа определенных категорий (могу подробнее объяснить в личных сообщениях, какой конкретно рэп я не слушаю и почему). Играю на гитаре примерно то же самое, что и слушаю. Из любимых исполнителей могу выделить ДТ(!), Земфира, Аффинаж, но не зацикливаюсь на чем-то одном. Я очень творческий человек, могу практически в любое рукоделие, сейчас увлеклась изготовлением кулонов из эпоксидки. Веду тикток о Закулисье, так же шарю за SCP foundation. В последнее время подсела на подкаст True crime на диване. С удовольствием обсужу житейские проблемы или конспирологические теории, можем просто молчать вместе.