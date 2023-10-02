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Москва
Профиль пользователя varabar

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О себе

Учусь на первом курсе на дефектолога, но возможно буду переводиться. Работаю в научной лаборатории, изучающей рептилий. Музыку слушаю всевозможную, но преимущественно русскоязычную, за исключением рэпа определенных категорий (могу подробнее объяснить в личных сообщениях, какой конкретно рэп я не слушаю и почему). Играю на гитаре примерно то же самое, что и слушаю. Из любимых исполнителей могу выделить ДТ(!), Земфира, Аффинаж, но не зацикливаюсь на чем-то одном. Я очень творческий человек, могу практически в любое рукоделие, сейчас увлеклась изготовлением кулонов из эпоксидки. Веду тикток о Закулисье, так же шарю за SCP foundation. В последнее время подсела на подкаст True crime на диване. С удовольствием обсужу житейские проблемы или конспирологические теории, можем просто молчать вместе.

Была в сети пару дней назад

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения🏫 Учеба😓 Обсудить проблемы🏢 Работа😊 Поделиться радостью🐈 Домашние животные💩 Шутки про говно📚 Книги🪐 Астрология / таро🎬 Могу посоветовать фильм🧠 Психология / саморазвитие🚶‍♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🎲 Настольные игры📸 Пофоткаться🇬🇧 Изучение нового🚴‍♀️ Активный отдых / спорт✈️ Найти попутчика в путешествие🖼 Выставка / музей🎸 Концерт / фестиваль🎭 Театр

Не нравится:

💰 Инвестиции / бизнес📺 Политика✝️ Религия☣️ Токсичность🍴 Кафе / ресторан🎮 Видеоигры💨 Кальян🍷 Алкоголь🍿 Сходить в кино💃 Потанцевать🪩 Ночной клуб

События пользователя

Москва → прогуляться, перекусить

Прогуляться по секондам, сходить в музей

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Откликнулось 6 участников

Участие в других событиях

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Москва → собрать компанию

Поиграть в настолки

Откликнулось 11 участников

маленькое фото пользователя KristinaRicci

Москва → прогуляться, перекусить

Очень сильно хочу найти работу . Разбита внутри , хочу окунуться и забыть все..

Откликнулось 11 участников

маленькое фото пользователя Hopper

Москва → прогуляться, перекусить

Посидеть за чашкой кофе с обсуждением обо всем на свете ❤️

Откликнулось 9 участников

маленькое фото пользователя Nikita_golgofa

Москва → прогуляться, перекусить

Хотелось бы узнать интересных людей. Может кто знает чешский язык?

Откликнулись 2 участника

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