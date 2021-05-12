Ищу парня/друга НЕ ПОШЛОГО! 10-13 лет, желательно в районе чернековка!) моя анкета:я Алина мне 10 люблю поняшетсья иногда я могу быть злой а через час могу стать и няшной могу и быть грубой и доброй хорактерКроче микс,я не люблю курящих людей а если бл вейб то похуй кхм кхм ну не суть,иногда я могу с того не счего просто взять и обнять (ну захотелось человеку что не так?)не каким спортом не занимаюсь, но не толстая! Модельной внешностью не владею,не курю не пью и не хочу,люблю прогуляться по парку поесть морожко или попить горячий чай в случии холода я не леди вкус в одежде есть не бомжиха(больше о себе при встрече) Я ОЧЕНЬ ЖДУ ВСТРЕЧИ С ТОБОЙ!

Профиль обновлён 31 октября 2022 г.

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