Москва
Профиль пользователя VanGogh

фото пользователя VanGogh
фото #2 пользователя VanGogh

Профиль обновлён 15 июля 2023 г.

Общаюсь на темы:

🏢 Работа 🏫 Учеба 💰 Бизнес

События пользователя

Москва → пообщаться

Учимся программировать Python/JS

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя nhoodoo
Москва → Другое

Может кто-то хочет вместе изучать английский?

маленькое фото пользователя RAMENtic
Москва → Другое

прогуляться в центре, поболтать, может перекусить?)

маленькое фото пользователя Fairyleaf
Москва → Другое

Сходить в кальянную 🤍

маленькое фото пользователя Animaj
Москва → Другое

Сходить в Тебураси бар

маленькое фото пользователя Games_Lover
Москва → Другое

Играем в настолки под пивко

маленькое фото пользователя Dasha4647
Москва → Другое

Сходить в заведение на Семёновской

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Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем прогуляться', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник.