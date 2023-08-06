Работаю аналитиком в ИТ-компании. Закончила киношколу. Учу итальянский. В свободное время стараюсь писать тексты. Люблю слушать саундтреки (Рамин Джавади, Людовико Эйнауди, Ханс Циммер и др.) и старую музыку. Например, Наутилус, Зоопарк, Секрет, Scorpions, Queen, Poets of the Fall. Люблю животных, котиков чуть больше, чем остальных. Засматриваюсь на красивые здания, хотя ничего в них не понимаю.

Профиль обновлён 25 августа 2023 г.

🍿 Сходить в кино 🎸 Концерт / фестиваль 😓 Обсудить проблемы 🏢 Работа 😊 Поделиться радостью 🐈 Домашние животные 🎬 Могу посоветовать фильм 🧠 Психология / саморазвитие 🚶‍♀️ Прогуляться 🍴 Кафе / ресторан 🎲 Настольные игры 🇬🇧 Изучение нового 🖼 Выставка / музей

✝️ Религия 💨 Кальян 💩 Странный юмор 🪐 Астрология / таро

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