Москва
Профиль пользователя ValKon

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О себе

Буду рада новым знакомствам!
Ищу подруг, с которыми можно прогуляться, посетить интересные места 😎

Профиль обновлён 12 августа 2023 г.

Общаюсь на темы:

🚶‍♀️ Прогуляться 💬 Пообщаться онлайн 🍴 Кафе / ресторан 🎲 Настольные игры 🎮 Видеоигры 📸 Пофоткаться 🇬🇧 Изучение нового 🚴‍♀️ Активный отдых / спорт 🍿 Сходить в кино 🖼 Выставка / музей 🎸 Концерт / фестиваль 🎭 Театр ✈️ Путешествия

События пользователя

Москва → прогуляться, перекусить

Ищу подруг, можно попить чай, покататься на велосипеде

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Как пользоваться:

Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем прогуляться', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник.