Москва
Профиль пользователя ValKon
О себе
Буду рада новым знакомствам!
Ищу подруг, с которыми можно прогуляться, посетить интересные места 😎
Профиль обновлён 12 августа 2023 г.
Общаюсь на темы:
🚶♀️ Прогуляться 💬 Пообщаться онлайн 🍴 Кафе / ресторан 🎲 Настольные игры 🎮 Видеоигры 📸 Пофоткаться 🇬🇧 Изучение нового 🚴♀️ Активный отдых / спорт 🍿 Сходить в кино 🖼 Выставка / музей 🎸 Концерт / фестиваль 🎭 Театр ✈️ Путешествия
События пользователя
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