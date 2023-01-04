Москва
Профиль пользователя Valkiriya
О себе
Занимаюсь танцами, люблю читать книги, летом катаюсь на скейте.
Профиль обновлён 26 июня 2023 г.
События пользователя
Участие в других событиях
Москва → Другое
Завести новые знакомства ✨
Москва → Другое
Найти подругу
Москва → Другое
Ищу компаньона не заскучать в новом городе
Москва → Другое
Ищу подруг🐣
Москва → Другое
Ищу подругу
Москва → Другое
Найти подругу 🥹
Москва → Другое
Хочу найти девочку, которая будет рада стать хорошим другом
Москва → Другое
Ищу подруг!да,я беременна,но не списывайте меня со счетов😄
Москва → Другое
Прогуляться,поужинать)Ищу подруг открытых ,искренних
Москва → Другое
Ищу подругу
Москва → Другое
Ищу подруг с которыми можно будет гулять, устраивать ночевки и тусить
Москва → Другое
ищу подружку
Москва → Другое
Пропала подруга! Ищууууу
Москва → Другое
Прогуляться, выпить кофе
Москва → Другое
Давай посидим за кофе или чаем. Чисто не хватает подруг.
Москва → Другое
Покататься на бордах по ПГ
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