Москва
Профиль пользователя Valkiriya

фото пользователя Valkiriya

О себе

Занимаюсь танцами, люблю читать книги, летом катаюсь на скейте.

Профиль обновлён 26 июня 2023 г.

События пользователя

Москва → прогуляться, перекусить

Сходить в кафе, поболтать

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Kris.Novash
Москва → Другое

Завести новые знакомства ✨

маленькое фото пользователя helenele
Москва → Другое

Найти подругу

маленькое фото пользователя OIEUEUE
Москва → Другое

Ищу компаньона не заскучать в новом городе

маленькое фото пользователя nnikol
Москва → Другое

Ищу подруг🐣

маленькое фото пользователя Darya96
Москва → Другое

Ищу подругу

маленькое фото пользователя Kris1202
Москва → Другое

Найти подругу 🥹

маленькое фото пользователя sspiidder
Москва → Другое

Хочу найти девочку, которая будет рада стать хорошим другом

маленькое фото пользователя Llnchss
Москва → Другое

Ищу подруг!да,я беременна,но не списывайте меня со счетов😄

маленькое фото пользователя Royz
Москва → Другое

Прогуляться,поужинать)Ищу подруг открытых ,искренних

маленькое фото пользователя Milenayarovaya
Москва → Другое

Ищу подругу

маленькое фото пользователя Pollli
Москва → Другое

Ищу подруг с которыми можно будет гулять, устраивать ночевки и тусить

маленькое фото пользователя PolinaKrashev
Москва → Другое

ищу подружку

маленькое фото пользователя AnAsAteYsHa
Москва → Другое

Пропала подруга! Ищууууу

маленькое фото пользователя Asiya
Москва → Другое

Прогуляться, выпить кофе

маленькое фото пользователя YuliAnna
Москва → Другое

Давай посидим за кофе или чаем. Чисто не хватает подруг.

маленькое фото пользователя Darria
Москва → Другое

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Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем прогуляться', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник.