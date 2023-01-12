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Москва
Москва
Профиль пользователя Valerystef
О себе
Люблю комиксы и абсолютно все на эту тематику, даже коллекционирую фигурки, видеоигры, кино, музыку, в планах много всего.
Была в сети пару дней назад
Общаюсь на темы:
😓 Обсудить проблемы🏢 Работа📚 Книги🎬 Могу посоветовать фильм🐈 Домашние животные😊 Поделиться радостью📺 Политика🧠 Психология / саморазвитие🪐 Астрология / таро💕 Обсудить отношения🍴 Кафе / ресторан🚶♀️ Прогуляться🇬🇧 Изучение нового🖼 Выставка / музей🍿 Сходить в кино🎸 Концерт / фестиваль💬 Пообщаться онлайн🎲 Настольные игры🎮 Видеоигры💨 Кальян📸 Пофоткаться💃 Потанцевать
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