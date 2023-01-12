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Москва
Профиль пользователя Valerystef

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О себе

Люблю комиксы и абсолютно все на эту тематику, даже коллекционирую фигурки, видеоигры, кино, музыку, в планах много всего.

Была в сети пару дней назад

Общаюсь на темы:

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