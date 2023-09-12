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Москва
Профиль пользователя Valery13

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О себе

Меня можно назвать разносторонним человеком. Рада буду познакомиться с новыми людьми и открыть нечто новое✨

Была в сети пару дней назад

Пообщалась с более чем 10 пользователями

Общаюсь на темы:

😓 Обсудить проблемы😊 Поделиться радостью🪐 Астрология / таро🧠 Психология / саморазвитие💕 Обсудить отношения🚶‍♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн📸 Пофоткаться

События пользователя

Москва → пообщаться

У кого-нибудь есть желание погулять и пообщаться?)

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Откликнулось 11 участников

Москва → прогуляться, перекусить

Хотелось бы найти настоящую подругу. Выступаю за искренность и открытость)

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Откликнулся 1 участник

Москва → прогуляться, перекусить

Ищу классных ребят для прогулок по городу🖤 Открыта новым знакомствам и общению🖇️

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Откликнулось 7 участников

Участие в других событиях

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Москва → прогуляться, перекусить

Погулять, пофоткаться, поболтать

Откликнулось 15 участников

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