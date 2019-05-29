Москва
Профиль пользователя Valery

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О себе

Новые знакомства ( онли девочки )

Профиль обновлён 15 июля 2023 г.

Общаюсь на темы:

🏫 Учеба 🏢 Работа 🐈 Домашние животные 🍿 Фильмы, сериалы 😊 Поделиться радостью

Не нравится:

☣️ Токсичность 🪐 Астрология, таро 📺 Политика

События пользователя

Москва → собрать компанию

Поездка с палатка к Михайловскому карьеру

Москва → активный отдых

Поездка к карьеру

Москва → собрать компанию

Отдых с палатками

Москва → собрать компанию

Поход с палатками

Москва → собрать компанию

Съездить в кемпинг

Москва → прогуляться, перекусить

Сходить в найс прайс или бар

Москва → прогуляться, перекусить

Погулять в Ботаническом парке

Москва → собрать компанию

Поход с палатками

Москва → прогуляться, перекусить

Сходить в кальянную

Москва → собрать компанию

Кемпинг с палатками

Москва → собрать компанию

Поездка с палатками к Михайловскому карьеру

Москва → собрать компанию

Пенная вечеринка + кино под открытым небом

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя romayak
Москва → Другое

Познакомиться чтоб создавать или кайфовать

маленькое фото пользователя DenZo
Москва → Другое

Собрать душевную компанию для активного отдыха 🔥🔥🔥

маленькое фото пользователя gdur
Москва → Другое

шамильшомк

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Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем прогуляться', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник.