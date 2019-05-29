Москва
Профиль пользователя Valery
О себе
Новые знакомства ( онли девочки )
Профиль обновлён 15 июля 2023 г.
Общаюсь на темы:
🏫 Учеба 🏢 Работа 🐈 Домашние животные 🍿 Фильмы, сериалы 😊 Поделиться радостью
Не нравится:
☣️ Токсичность 🪐 Астрология, таро 📺 Политика
События пользователя
Москва → собрать компанию
Поездка с палатка к Михайловскому карьеру
Москва → активный отдых
Поездка к карьеру
Москва → собрать компанию
Отдых с палатками
Москва → собрать компанию
Поход с палатками
Москва → собрать компанию
Съездить в кемпинг
Москва → прогуляться, перекусить
Сходить в найс прайс или бар
Москва → прогуляться, перекусить
Погулять в Ботаническом парке
Москва → собрать компанию
Поход с палатками
Москва → прогуляться, перекусить
Сходить в кальянную
Москва → собрать компанию
Кемпинг с палатками
Москва → собрать компанию
Поездка с палатками к Михайловскому карьеру
Москва → собрать компанию
Пенная вечеринка + кино под открытым небом
Участие в других событиях
Другие пользователи из города Москва
Ищешь друзей и компанию в городе Москва?
InParty - новое приложение для дружеских знакомств.
Бывало такое, что хочется провести время, но не с кем?
Найди с кем прогуляться, выпить кофе, поиграть в настолки, сходить в кино
В InParty можно найти друзей по интересам. Укажите увлечения и найдите, с кем провести время в городе Москва.
Как пользоваться:
Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем прогуляться', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник.