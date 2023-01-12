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Москва
Всем привет,
Москва
Профиль пользователя Valero4ka
О себе
Всем привет,
Ищу подруг примерно моего возраста (мне 32)
Обожаю читать книги, гуляю в парках/по городу, изучаю иностранные языки, хожу в театр/на выставку в кино.
Была в сети на этой неделе
Общаюсь на темы:
📚 Книги😊 Поделиться радостью😓 Обсудить проблемы💕 Обсудить отношения💬 Пообщаться онлайн🚶♀️ Прогуляться🖼 Выставка / музей🍿 Сходить в кино🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры🎭 Театр🚴♀️ Активный отдых / спорт
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