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Москва
Профиль пользователя Valero4ka

фото пользователя Valero4ka

О себе

Всем привет,
Ищу подруг примерно моего возраста (мне 32)
Обожаю читать книги, гуляю в парках/по городу, изучаю иностранные языки, хожу в театр/на выставку в кино.

Была в сети на этой неделе

Общаюсь на темы:

📚 Книги😊 Поделиться радостью😓 Обсудить проблемы💕 Обсудить отношения💬 Пообщаться онлайн🚶‍♀️ Прогуляться🖼 Выставка / музей🍿 Сходить в кино🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры🎭 Театр🚴‍♀️ Активный отдых / спорт

Не нравится:

✝️ Религия🪐 Астрология / таро📺 Политика💨 Кальян

События пользователя

Москва → прогуляться, перекусить

Ищу подруг (острая необходимость в общении)

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Ursula

Москва → прогуляться, перекусить

Сходить в парк или кафе

Откликнулось 20 участников

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