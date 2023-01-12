Москва

Профиль пользователя Valero4ka

О себе Всем привет,

Ищу подруг примерно моего возраста (мне 32)

Обожаю читать книги, гуляю в парках/по городу, изучаю иностранные языки, хожу в театр/на выставку в кино.

Была в сети на этой неделе

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