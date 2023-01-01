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Москва
Москва
Профиль пользователя Valeriya30
О себе
Написала книгу, читаю стихи, занимаюсь актерским мастерством, ювелирным искусством. Зимой катаюсь на сноуборде, летом на сапе.
Была в сети пару дней назад
Пообщалась с более чем 10 пользователями
Общаюсь на темы:
😊 Поделиться радостью📚 Книги🧠 Психология / саморазвитие💕 Обсудить отношения🏢 Работа🚶♀️ Прогуляться🍴 Кафе / ресторан💬 Пообщаться онлайн🇬🇧 Изучение нового✈️ Найти попутчика в путешествие🍿 Сходить в кино🖼 Выставка / музей🎸 Концерт / фестиваль🎭 Театр📸 Пофоткаться
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