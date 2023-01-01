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Москва
Профиль пользователя Valeriya30

фото пользователя Valeriya30

О себе

Написала книгу, читаю стихи, занимаюсь актерским мастерством, ювелирным искусством. Зимой катаюсь на сноуборде, летом на сапе.

Была в сети пару дней назад

Пообщалась с более чем 10 пользователями

Общаюсь на темы:

😊 Поделиться радостью📚 Книги🧠 Психология / саморазвитие💕 Обсудить отношения🏢 Работа🚶‍♀️ Прогуляться🍴 Кафе / ресторан💬 Пообщаться онлайн🇬🇧 Изучение нового✈️ Найти попутчика в путешествие🍿 Сходить в кино🖼 Выставка / музей🎸 Концерт / фестиваль🎭 Театр📸 Пофоткаться

События пользователя

Москва → прогуляться, перекусить

Ищу подруг, друзей

маленькое фото пользователя Miley
маленькое фото пользователя Rony
Откликнулись 2 участника

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя ilyapsarev

Москва → прогуляться, перекусить

Добавляйся в теплую и уютную компанию,мы тебя очень ждём❤️

Откликнулось 479 участников

маленькое фото пользователя Anniiikka

Москва → прогуляться, перекусить

❗️❗️ХВАТИТ СИДЕТЬ ДОМА ❗️❗️

Откликнулось 46 участников

маленькое фото пользователя anastasia215

Москва → прогуляться, перекусить

Чат для прогулок, встреч (только девушки)

Откликнулись 42 участника

маленькое фото пользователя Smetalinka

Москва → прогуляться, перекусить

В поисках людей, которые не любят сидеть дома))

Откликнулось 39 участников

маленькое фото пользователя nadyasmoll

Москва → прогуляться, перекусить

Ищу подруг для души

Откликнулись 34 участника

маленькое фото пользователя Diana_m

Москва → прогуляться, перекусить

Собраться на неделе в центре Москвы женской компанией )

Откликнулось 27 участников

маленькое фото пользователя Tina_Blok

Москва → прогуляться, перекусить

Ищу подружку :3

Откликнулись 24 участника

маленькое фото пользователя KatarinaEsova

Москва → прогуляться, перекусить

Найти подруг для тёплых встреч 🧚🏻‍♀️

Откликнулось 20 участников

маленькое фото пользователя NataliValerievna

Москва → прогуляться, перекусить

кто хочет встретиться в кафе, поболтать, узнать у подсознания ответы через МАК?

Откликнулось 9 участников

маленькое фото пользователя Mary.solen

Москва → пообщаться

Хочу попробовать найти подругу или просто приятно пообщаться 🦦🍂

Откликнулось 7 участников

маленькое фото пользователя K_senya

Москва → активный отдых

Я за движ. Встретиться пообщаться, узнать друг друга.

Откликнулось 6 участников

маленькое фото пользователя anastasia_miro

Москва → прогуляться, перекусить

женский завтрак 18.11 в 13:00 (вход свободный)

Откликнулись 2 участника

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