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Москва
Профиль пользователя Valeriya1509

фото пользователя Valeriya1509

Была в сети на прошлой неделе

Общаюсь на темы:

🧠 Психология / саморазвитие🚶‍♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан🍿 Сходить в кино📸 Пофоткаться💃 Потанцевать🪩 Ночной клуб💨 Кальян🍷 Алкоголь🖼 Выставка / музей🚴‍♀️ Активный отдых / спорт

События пользователя

Москва → пообщаться

Да начнем общаться о том о сём))

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя elenidzze

Москва → собрать компанию

Создание woman community 💛

Откликнулось 127 участников

маленькое фото пользователя Alinka.a

Москва → прогуляться, перекусить

Ищу компанию на ночной каток City sport.светомузыка,диджей,конкурсы

Откликнулось 10 участников

маленькое фото пользователя Toria

Москва → другое

Найти подругу, которая будет на одной волне)

Откликнулось 8 участников

маленькое фото пользователя Darya222

Москва → пообщаться

Найти подруг)))

Откликнулся 1 участник

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