Можно сказать, что переехал и борюсь с одиночеством🙃 В приятном обществе за любые предложения 🤝

Профиль обновлён 16 августа 2023 г.

🎬 Могу посоветовать фильм 💕 Обсудить отношения 😊 Поделиться радостью 🐈 Домашние животные

📺 Политика ✝️ Религия ☣️ Токсичность

Москва → пообщаться Прямо сейчас, если так хочешь поговорить, что аж не спится🤯

Москва → Другое Поиграть в настольный теннис в районе Лианозово, отличное место.

Москва → Другое Теперь в событиях есть групповые чаты

Москва → Другое Хочешь пообщаться, но не знаешь с кем? Я могу помочь

Москва → Другое В парк на пикник с настолками на выходных

Екатеринбург → Другое Не могу уснуть, кто хочет поболтать?

Москва → Другое Хочу сходить с кем то погулять на этих или следующих выходных

Москва → Другое Ищу друзей,чтоб говорить о всем и ни о чем :)

Москва → Другое Слушаю техно, не сижу на месте 🤪

Москва → Другое прогуляться в центре, поболтать, может перекусить?)

Москва → Другое Кого добавить в уютную и адекватную беседу

Москва → Другое Хочу собрать компанию, возможно с кем-то в дальнейшем подружимся 👀

Ищешь друзей и компанию в городе Москва?

InParty - новое приложение для дружеских знакомств.

Бывало такое, что хочется провести время, но не с кем?

Найди с кем прогуляться, выпить кофе, поиграть в настолки, сходить в кино

В InParty можно найти друзей по интересам. Укажите увлечения и найдите, с кем провести время в городе Москва.

Как пользоваться:

Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем прогуляться', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник.