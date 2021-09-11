Москва
Профиль пользователя Valeriy_w8

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О себе

Можно сказать, что переехал и борюсь с одиночеством🙃
В приятном обществе за любые предложения 🤝

Профиль обновлён 16 августа 2023 г.

Общаюсь на темы:

🎬 Могу посоветовать фильм 💕 Обсудить отношения 😊 Поделиться радостью 🐈 Домашние животные

Не нравится:

📺 Политика ✝️ Религия ☣️ Токсичность

События пользователя

Москва → активный отдых

Найти единомышленников в Малаховке для активного отдыха

Москва → пообщаться

Прямо сейчас, если так хочешь поговорить, что аж не спится🤯

Москва → пообщаться

Просто поболтать и развеять скуку

Участие в других событиях

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