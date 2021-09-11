Москва
Профиль пользователя Valeriy_w8
О себе
Можно сказать, что переехал и борюсь с одиночеством🙃
В приятном обществе за любые предложения 🤝
Профиль обновлён 16 августа 2023 г.
Общаюсь на темы:
🎬 Могу посоветовать фильм 💕 Обсудить отношения 😊 Поделиться радостью 🐈 Домашние животные
Не нравится:
📺 Политика ✝️ Религия ☣️ Токсичность
События пользователя
Участие в других событиях
Москва → Другое
Хочу собрать компанию, возможно с кем-то в дальнейшем подружимся 👀
Москва → Другое
Классно провести выходные) Посидеть в красивом месте, потанцевать)
Москва → Другое
Кого добавить в уютную и адекватную беседу
Москва → Другое
прогуляться в центре, поболтать, может перекусить?)
Москва → Другое
поболтать про видеоигры/сериалы/путешествия)
Москва → Другое
Велопрогулка по Москве
Москва → Другое
Ищу напарника для Mobile Legends Bang Bang
Москва → Другое
Слушаю техно, не сижу на месте 🤪
Москва → Другое
Движение&цели🎈начала носить брекеты, нашла новых подруг, путешествий!🐋
Москва → Другое
Ищу друзей,чтоб говорить о всем и ни о чем :)
Москва → Другое
Хочу сходить с кем то погулять на этих или следующих выходных
Екатеринбург → Другое
Не могу уснуть, кто хочет поболтать?
Москва → Другое
В парк на пикник с настолками на выходных
Москва → Другое
Хочешь пообщаться, но не знаешь с кем? Я могу помочь
Москва → Другое
Пару водников?
Москва → Другое
Вступай в нашу большую семью❤️
Москва → Другое
Теперь в событиях есть групповые чаты
Москва → Другое
Поиграть в настольный теннис в районе Лианозово, отличное место.
Москва → Другое
Поход в бар
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