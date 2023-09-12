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Москва
Москва
Профиль пользователя Valeria.m
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Пообщалась с более чем 10 пользователями
Общаюсь на темы:
🏫 Учеба😓 Обсудить проблемы😊 Поделиться радостью💕 Обсудить отношения📚 Книги🎬 Могу посоветовать фильм🚶♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан📸 Пофоткаться🚴♀️ Активный отдых / спорт🍿 Сходить в кино💃 Потанцевать🖼 Выставка / музей🪩 Ночной клуб🎭 Театр🎲 Настольные игры✈️ Найти попутчика в путешествие
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