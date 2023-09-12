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Москва
Профиль пользователя Valeria.m

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Была в сети сегодня

Пообщалась с более чем 10 пользователями

Общаюсь на темы:

🏫 Учеба😓 Обсудить проблемы😊 Поделиться радостью💕 Обсудить отношения📚 Книги🎬 Могу посоветовать фильм🚶‍♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан📸 Пофоткаться🚴‍♀️ Активный отдых / спорт🍿 Сходить в кино💃 Потанцевать🖼 Выставка / музей🪩 Ночной клуб🎭 Театр🎲 Настольные игры✈️ Найти попутчика в путешествие

События пользователя

Москва → пообщаться

Переехала совсем недавно. Хочу найти подруг, новые знакомства 💕💕💕

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маленькое фото пользователя rikaminsinho
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маленькое фото пользователя Alina0309
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маленькое фото пользователя AnastasyaZ
Откликнулось 10 участников

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Merovef

Москва → прогуляться, перекусить

Найти подруг. 💛

Откликнулось 150 участников

маленькое фото пользователя viedarie

Москва → прогуляться, перекусить

найти подруг 💘💘💘

Откликнулось 107 участников

маленькое фото пользователя Katerinochka

Москва → пообщаться

Пообщаться (телеграмм)

Откликнулось 20 участников

маленькое фото пользователя Alina2408

Москва → прогуляться, перекусить

Хочу найти подругу

Откликнулось 14 участников

маленькое фото пользователя bisler

Москва → прогуляться, перекусить

пойдемте в рестик, музей, выставку, куда угодно, не могу сидеть дома🫣

Откликнулось 11 участников

маленькое фото пользователя wokoo

Москва → другое

девочки, давайте общаться

Откликнулось 9 участников

маленькое фото пользователя Angelina_mint

Москва → прогуляться, перекусить

Прогуляться по магазинам, пофоткаться и посидеть в кафе

Откликнулось 5 участников

маленькое фото пользователя Anastasia2602

Москва → пообщаться

Хочется найти единомышленников

Откликнулись 3 участника

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