Москва
Профиль пользователя ValeriaBelyak

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О себе

Танцую, люблю кушать и кошек, аккаунт на один раз, найти компанию из девчонок в Сочи для похода в клуб :)
Есть парень, мужчины не интересуют

Профиль обновлён 12 мая 2023 г.

События пользователя

Санкт-Петербург → прогуляться, перекусить

Хочу сходить в бар/клуб

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя blessedbaby
Санкт-Петербург → Другое

Сходить в бар!!!

маленькое фото пользователя LerochkaLera1
Москва → Другое

Ищу подружек для прогулок по паркам и интересным местам

маленькое фото пользователя Daria_Goncharova
Санкт-Петербург → Другое

Сходить в бар сегодня вечером

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