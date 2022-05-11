Москва
Профиль пользователя valeriaa

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О себе

Работаю юристом
а еще пишу картины, занимаюсь спортом, немножко предпринимательствую

Профиль обновлён 30 июля 2023 г.

Общаюсь на темы:

🎬 Могу посоветовать фильм 💕 Обсудить отношения 🧠 Психология / саморазвитие 🏢 Работа 😊 Поделиться радостью 💰 Инвестиции / бизнес 🚶‍♀️ Прогуляться 🚴‍♀️ Активный отдых / спорт 🖼 Выставка / музей 🎲 Настольные игры 📸 Пофоткаться 🍿 Сходить в кино

Не нравится:

✝️ Религия ☣️ Токсичность 💨 Кальян

События пользователя

Москва → другое

Ищу новый круг знакомств для постоянного общения🍀

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