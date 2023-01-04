Москва
Профиль пользователя Valeria_msc
О себе
Преподаю английский язык, люблю путешествия, живу жизнь:)
Профиль обновлён 24 мая 2023 г.
Общаюсь на темы:
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События пользователя
Участие в других событиях
Москва → Другое
Человеку нужен человек!😉
Москва → Другое
Прогулки Крылатское
Москва → Другое
Привет! Создал ответное событие для откликов на ваши идеи😉
Москва → Другое
Коммуникативные игры
Москва → Другое
Пообщаемься??
Москва → Другое
Идём на квест!
Москва → Другое
Предлагаю сходить в бар/клуб в центре - отметить пятницу🤟🏻
Москва → Другое
Go гулять ☀️🌤️☘️🌿🍃🌯☕️🍰 чай, кофе😌…
Москва → Другое
сходить в рестик, бар,
Москва → Другое
Кто хочет сходить сегодня выпить в каком нибудь баре ?
Москва → Другое
Смотреть кино !!! Играть в правда действие
Москва → Другое
Посетить Startup Village 2023 🎉 24-25 мая!
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