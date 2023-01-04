Москва
Профиль пользователя Valeria_msc

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О себе

Преподаю английский язык, люблю путешествия, живу жизнь:)

Профиль обновлён 24 мая 2023 г.

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения 😊 Поделиться радостью

События пользователя

Москва → прогуляться, перекусить

Попрактикуем английский? What brings you here? 😌

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя TG_Sergey_aloha
Москва → Другое

Человеку нужен человек!😉

маленькое фото пользователя Djony
Москва → Другое

Прогулки Крылатское

маленькое фото пользователя Solara
Москва → Другое

Привет! Создал ответное событие для откликов на ваши идеи😉

маленькое фото пользователя D_I_M_A
Москва → Другое

Коммуникативные игры

Москва → Другое

Пообщаемься??

маленькое фото пользователя Apikez
Москва → Другое

Идём на квест!

маленькое фото пользователя Mikhail0702
Москва → Другое

Предлагаю сходить в бар/клуб в центре - отметить пятницу🤟🏻

маленькое фото пользователя Mko05
Москва → Другое

Go гулять ☀️🌤️☘️🌿🍃🌯☕️🍰 чай, кофе😌…

маленькое фото пользователя StaMaster
Москва → Другое

сходить в рестик, бар,

маленькое фото пользователя Oleg_1
Москва → Другое

Кто хочет сходить сегодня выпить в каком нибудь баре ?

маленькое фото пользователя Locer
Москва → Другое

Смотреть кино !!! Играть в правда действие

маленькое фото пользователя Alex_tlt163
Москва → Другое

Посетить Startup Village 2023 🎉 24-25 мая!

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Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем прогуляться', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник.