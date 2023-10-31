Москва
Профиль пользователя Valeria_B

фото пользователя Valeria_B
фото #2 пользователя Valeria_B
фото #3 пользователя Valeria_B
фото #4 пользователя Valeria_B
фото #5 пользователя Valeria_B

О себе

Люблю танцевать, курить кальян , гулять и болтать

Профиль обновлён 31 мая 2023 г.

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения 💰 Бизнес 😊 Поделиться радостью 😓 Обсудить проблемы

Не нравится:

📺 Политика 📚 Книги ☣️ Токсичность 🪐 Астрология, таро

События пользователя

Москва → другое

Ищу подругу , чтобы гулять, болтать и курить кальян

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя OIEUEUE
Москва → Другое

Ищу компаньона не заскучать в новом городе

маленькое фото пользователя Kris7
Москва → Другое

Ищу подругу🤞🏽

Открыть в приложении

Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty

Другие пользователи из города Москва

Ищешь друзей и компанию в городе Москва?

InParty - новое приложение для дружеских знакомств.

Бывало такое, что хочется провести время, но не с кем?

Найди с кем прогуляться, выпить кофе, поиграть в настолки, сходить в кино

В InParty можно найти друзей по интересам. Укажите увлечения и найдите, с кем провести время в городе Москва.

Как пользоваться:

Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем прогуляться', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник.