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Москва
Профиль пользователя Valeria02

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О себе

Вк:
https://vk.com/idblack151920
Инстаграм:
@pandochka.02._.19

Была в сети две недели назад

Общаюсь на темы:

🏢 Работа🐈 Домашние животные📚 Книги🎬 Могу посоветовать фильм😊 Поделиться радостью🧠 Психология / саморазвитие🚶‍♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🎲 Настольные игры🍴 Кафе / ресторан🍷 Алкоголь✈️ Найти попутчика в путешествие🎭 Театр🪩 Ночной клуб🎸 Концерт / фестиваль🖼 Выставка / музей🍿 Сходить в кино🚴‍♀️ Активный отдых / спорт🇬🇧 Изучение нового

Не нравится:

📺 Политика✝️ Религия💩 Шутки про говно💕 Обсудить отношения😓 Обсудить проблемы🏫 Учеба☣️ Токсичность💰 Инвестиции / бизнес🪐 Астрология / таро💃 Потанцевать💨 Кальян📸 Пофоткаться🎮 Видеоигры
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