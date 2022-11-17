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Москва
Вк:
Москва
Профиль пользователя Valeria02
О себе
Вк:
https://vk.com/idblack151920
Инстаграм:
@pandochka.02._.19
Была в сети две недели назад
Общаюсь на темы:
🏢 Работа🐈 Домашние животные📚 Книги🎬 Могу посоветовать фильм😊 Поделиться радостью🧠 Психология / саморазвитие🚶♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🎲 Настольные игры🍴 Кафе / ресторан🍷 Алкоголь✈️ Найти попутчика в путешествие🎭 Театр🪩 Ночной клуб🎸 Концерт / фестиваль🖼 Выставка / музей🍿 Сходить в кино🚴♀️ Активный отдых / спорт🇬🇧 Изучение нового
Не нравится:
📺 Политика✝️ Религия💩 Шутки про говно💕 Обсудить отношения😓 Обсудить проблемы🏫 Учеба☣️ Токсичность💰 Инвестиции / бизнес🪐 Астрология / таро💃 Потанцевать💨 Кальян📸 Пофоткаться🎮 Видеоигры
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