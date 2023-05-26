Москва
Профиль пользователя Valeria0

фото пользователя Valeria0
фото #2 пользователя Valeria0
фото #3 пользователя Valeria0

О себе

Люблю путешествовать, ходить на выставки, театры, в музеи, заниматься спортом, рисовать… Продолжать можно бесконечно;) Я за любой (в пределах разумного) движ, который скрасит серые будни студента:)

Профиль обновлён 1 марта 2023 г.

События пользователя

Москва → другое

Найти подругу для совместных походов куда угодно

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя KseNikA
Москва → Другое

Найти новых друзей

маленькое фото пользователя Iness
Москва → Другое

Хочу найти подругу

маленькое фото пользователя Ksu_ksusha
Москва → Другое

Найти подруг/у

маленькое фото пользователя alinochkaaa
Москва → Другое

хочу найти подружку🥺

маленькое фото пользователя Alena_9
Москва → Другое

Прогуляться, найти общие интересы)

маленькое фото пользователя Sn18
Москва → Другое

Я хочу найти подругу чтобы веселиться и общаться

маленькое фото пользователя ingrengal
Москва → Другое

Хочу найти подругу в Москве 😇

маленькое фото пользователя NataliyaCh
Москва → Другое

Творчество объединяет

маленькое фото пользователя Dia98
Москва → Другое

Прогуляться

Открыть в приложении

Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty

Другие пользователи из города Москва

Ищешь друзей и компанию в городе Москва?

InParty - новое приложение для дружеских знакомств.

Бывало такое, что хочется провести время, но не с кем?

Найди с кем прогуляться, выпить кофе, поиграть в настолки, сходить в кино

В InParty можно найти друзей по интересам. Укажите увлечения и найдите, с кем провести время в городе Москва.

Как пользоваться:

Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем прогуляться', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник.