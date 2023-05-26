Москва
Профиль пользователя Valeria0
О себе
Люблю путешествовать, ходить на выставки, театры, в музеи, заниматься спортом, рисовать… Продолжать можно бесконечно;) Я за любой (в пределах разумного) движ, который скрасит серые будни студента:)
Профиль обновлён 1 марта 2023 г.
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