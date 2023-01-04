Москва
Профиль пользователя ValeraMakarov

фото пользователя ValeraMakarov
фото #2 пользователя ValeraMakarov

Профиль обновлён 1 июля 2023 г.

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения 🏫 Учеба 😓 Обсудить проблемы 🏢 Работа 😊 Поделиться радостью 💰 Бизнес 🐈 Домашние животные 📺 Политика ✝️ Религия 💩 Странный юмор 📚 Книги 🪐 Астрология, таро 🍿 Фильмы, сериалы

Не нравится:

☣️ Токсичность

События пользователя

Москва → прогуляться, перекусить

Перекусить прогуляться

Участие в других событиях

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Найти новых друзей

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Санкт-Петербург → Другое

Попытаюсь поддержать любой разговор 🤗

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Москва → Другое

прогуляться в центре, поболтать, может перекусить?)

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Приглашаю поболтать в переписке, дисе, где-либо ещё:3

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Вступай в семью❤️

маленькое фото пользователя Balavaca
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Общение с приятными людьми , которые осознанно относятся к миру

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