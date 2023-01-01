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Москва
Москва
Профиль пользователя Valentina_r
Была в сети на прошлой неделе
Общаюсь на темы:
🎬 Могу посоветовать фильм🧠 Психология / саморазвитие😓 Обсудить проблемы😊 Поделиться радостью🐈 Домашние животные🍴 Кафе / ресторан🚶♀️ Прогуляться📸 Пофоткаться💃 Потанцевать🪩 Ночной клуб🎸 Концерт / фестиваль🖼 Выставка / музей🎲 Настольные игры🍿 Сходить в кино🎭 Театр🎮 Видеоигры
Участие в других событиях
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