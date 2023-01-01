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Москва
Профиль пользователя Valentina_r

фото пользователя Valentina_r

Была в сети на прошлой неделе

Общаюсь на темы:

🎬 Могу посоветовать фильм🧠 Психология / саморазвитие😓 Обсудить проблемы😊 Поделиться радостью🐈 Домашние животные🍴 Кафе / ресторан🚶‍♀️ Прогуляться📸 Пофоткаться💃 Потанцевать🪩 Ночной клуб🎸 Концерт / фестиваль🖼 Выставка / музей🎲 Настольные игры🍿 Сходить в кино🎭 Театр🎮 Видеоигры

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Sveety

Москва → собрать компанию

Подружайки, найдитесь 👯‍♀️

Откликнулось 16 участников

маленькое фото пользователя truemarrie

Москва → прогуляться, перекусить

Погулять, сходить в клуб, на выставку, в театр

Откликнулось 15 участников

маленькое фото пользователя Taniiismi

Москва → собрать компанию

4:20, кто в теме?)

Откликнулось 15 участников

анонимный пользователь

Москва → прогуляться, перекусить

Кто не против пересечься, сходить потусить ?)

Откликнулись 3 участника

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