Москва
Профиль пользователя Valentina13

фото пользователя Valentina13
фото #2 пользователя Valentina13

О себе

Я люблю театры, кино, музыку, искусство (первое образование - юридическое, а второе незаконченное - искусствовед)
Также увлекаюсь модой
Люблю читать и узнавать что-то новое
Занимаюсь йогой

Профиль обновлён 5 марта 2023 г.

Общаюсь на темы:

💰 Бизнес 💕 Обсудить отношения 🏢 Работа 😊 Поделиться радостью 😓 Обсудить проблемы 🏫 Учеба 🐈 Домашние животные 📚 Книги 🍿 Фильмы, сериалы

Не нравится:

🪐 Астрология, таро 💩 Странный юмор 📺 Политика ✝️ Религия ☣️ Токсичность

События пользователя

Москва → пообщаться

Хочу познакомиться с интересными людьми, в дальнейшем дружить

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