Москва
Профиль пользователя Valentina007
О себе
Мне 32. Ищу новые знакомства для общения.
Профиль обновлён 20 апреля 2023 г.
События пользователя
Участие в других событиях
Москва → Другое
Найти подруг 🙂
Москва → Другое
Найти подругу для совместных походов куда угодно
Москва → Другое
Прогуляться, перекусить
Москва → Другое
Кто живет на севере Москвы? Или в центре. Давайте общаться
Москва → Другое
Ищу мотиватора
Москва → Другое
Ищу подругу 27+
Москва → Другое
Сходить на интересное мероприятие
Москва → Другое
Красивое место для яркого контента
Москва → Другое
Прогуляться по центру
Москва → Другое
Ищу скем можно общаться
Москва → Другое
Прогуляться в центре, пофоткать друг друга
Москва → Другое
Ищу подругу
Москва → Другое
погулять ,покушать в кафе
Москва → Другое
Прогуляться, выпить кофе
Москва → Другое
Ищу лёгких на подъем
Москва → Другое
Интересный собеседник ☺️найдись
Москва → Другое
Дзен.Ланч (Обед с обменом знаниями, опытом и жизненными хитростями)
Москва → Другое
Рок бар, ~ 22-23.00. М. Театральная
Москва → Другое
Ищу для совместных ритуалов союзников , единомышленников
Москва → Другое
люблю гулять веселится проводить время с друзьями
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