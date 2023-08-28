⬅️ Посмотреть других пользователей в городе Москва

Москва
Профиль пользователя Valentin_20

фото пользователя Valentin_20

О себе

Воспитанный, умный, интеллигентный, гибкий, крайне интересный собеседник, с чувством юмора. Главное - умеющий слушать. Го заниматься интересными активностями.

Был в сети пару дней назад

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения🏢 Работа😓 Обсудить проблемы🧠 Психология / саморазвитие📺 Политика🚶‍♀️ Прогуляться🇬🇧 Изучение нового🪩 Ночной клуб🍴 Кафе / ресторан🚴‍♀️ Активный отдых / спорт🍿 Сходить в кино✈️ Найти попутчика в путешествие

События пользователя

Москва → прогуляться, перекусить

Прогулки дневные и вечерние в районе Таганки или Юго-западной

Москва → прогуляться, перекусить

Сегодня приглашаю в ресторан

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Prtsvk

Москва → прогуляться, перекусить

Давай общаться! Давай видеться!

Откликнулось 11 участников

Открыть в приложении

Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty

Другие пользователи из города Москва

маленькое фото пользователя Vi33
маленькое фото пользователя Darya96
маленькое фото пользователя L_pub
маленькое фото пользователя Toria
маленькое фото пользователя Julia_Via
маленькое фото пользователя George
маленькое фото пользователя Iness
маленькое фото пользователя Anastasia_eshhh
маленькое фото пользователя Etriana
маленькое фото пользователя helenele
маленькое фото пользователя Akhmed
маленькое фото пользователя Waiflound
маленькое фото пользователя Tatiana_99
маленькое фото пользователя Besa
маленькое фото пользователя KSI_O
маленькое фото пользователя Alinamrk
маленькое фото пользователя AndreVaoMsk
маленькое фото пользователя Nastyushkin
маленькое фото пользователя Helga07303
маленькое фото пользователя Julie.J
маленькое фото пользователя Lolli
маленькое фото пользователя pblhok
маленькое фото пользователя Nastasya23
маленькое фото пользователя Karina_astro
маленькое фото пользователя Mary.Firsova
маленькое фото пользователя GeorgyBolt
маленькое фото пользователя anas.tasia
маленькое фото пользователя KarinaAlex

Ищешь с кем встретиться?

InParty - новая социальная сеть для дружеского общения.

Мы убрали всё, что вас раздражает на сайтах знакомств:

  • Все пользователи настоящие - мы используем верификацию с помощью искусственного интеллекта
  • Есть возможность поставить отзыв другому пользователю
  • Поддержка групповых и личных чатов
  • Можно быстро и удобно найти людей по интересам