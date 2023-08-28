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Москва
Москва
Профиль пользователя Valentin_20
О себе
Воспитанный, умный, интеллигентный, гибкий, крайне интересный собеседник, с чувством юмора. Главное - умеющий слушать. Го заниматься интересными активностями.
Был в сети пару дней назад
Общаюсь на темы:
💕 Обсудить отношения🏢 Работа😓 Обсудить проблемы🧠 Психология / саморазвитие📺 Политика🚶♀️ Прогуляться🇬🇧 Изучение нового🪩 Ночной клуб🍴 Кафе / ресторан🚴♀️ Активный отдых / спорт🍿 Сходить в кино✈️ Найти попутчика в путешествие
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