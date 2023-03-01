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Москва
Профиль пользователя VALENTI

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О себе

Я открытый, весёлый, искренний, с активной жизненной позицией человек, стремящийся узнавать что-то новое.

Была в сети на прошлой неделе

Общаюсь на темы:

😊 Поделиться радостью🧠 Психология / саморазвитие🏫 Учеба🏢 Работа🚶‍♀️ Прогуляться✈️ Найти попутчика в путешествие💃 Потанцевать🖼 Выставка / музей🎸 Концерт / фестиваль🪩 Ночной клуб🎭 Театр🍿 Сходить в кино🇬🇧 Изучение нового🍷 Алкоголь📸 Пофоткаться🚴‍♀️ Активный отдых / спорт
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