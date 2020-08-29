Москва
Профиль пользователя Vahejan

фото пользователя Vahejan

О себе

Рост 184. ❤️

Профиль обновлён 1 марта 2023 г.

События пользователя

Москва → собрать компанию

Покататься на велике

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Tiaa
Москва → Другое

Хочу создать беседу в тг

маленькое фото пользователя mww.llx
Москва → Другое

погулять, познакомиться

маленькое фото пользователя Tatiana46775
Москва → Другое

Погулять, пообщаться с новыми людьми

маленькое фото пользователя Fairyleaf
Москва → Другое

Сходить в кальянную 🤍

маленькое фото пользователя Rafy
Москва → Другое

Позагорать на пляже Серебряного бора

маленькое фото пользователя Veronke
Москва → Другое

Пойдём прогуляемся)

маленькое фото пользователя katerina
Москва → Другое

Прогуляться,

маленькое фото пользователя Fox_fyr
Москва → Другое

Знакомиться, общаться , встречаться . Желательно САО

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Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем прогуляться', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник.