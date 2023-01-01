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Москва
Москва
Профиль пользователя Vadya
О себе
Люблю рок, люблю Ирландскую музыку, люблю симфонический оркестр.Люблю спорт хотя мне это не помогает)
Был в сети на прошлой неделе
Общаюсь на темы:
📺 Политика💕 Обсудить отношения🐈 Домашние животные💩 Шутки про говно🎬 Могу посоветовать фильм🧠 Психология / саморазвитие☣️ Токсичность😓 Обсудить проблемы😊 Поделиться радостью
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