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Москва
Профиль пользователя Vadya

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О себе

Люблю рок, люблю Ирландскую музыку, люблю симфонический оркестр.Люблю спорт хотя мне это не помогает)

Был в сети на прошлой неделе

Общаюсь на темы:

📺 Политика💕 Обсудить отношения🐈 Домашние животные💩 Шутки про говно🎬 Могу посоветовать фильм🧠 Психология / саморазвитие☣️ Токсичность😓 Обсудить проблемы😊 Поделиться радостью

Не нравится:

🪩 Ночной клуб🎮 Видеоигры💨 Кальян

События пользователя

Москва → путешествия

Прогулки по Подмосковным городам

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя DenZo

Москва → собрать компанию

Наконец-то лучшая коммуна для поиска друзей и встреч появилась!!!🔥🔥🔥

Откликнулись 64 участника

маленькое фото пользователя guseynov

Москва → прогуляться, перекусить

Квизы - присоединяйся к нашей большой компании 🔥

Откликнулся 61 участник

маленькое фото пользователя Nastasya23

Москва → прогуляться, перекусить

Пить, тусить, смеяться, плакать, болтать до утра…Рада новым знакомствам!

Откликнулось 35 участников

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