Москва

Профиль пользователя Vadya

О себе Люблю рок, люблю Ирландскую музыку, люблю симфонический оркестр.Люблю спорт хотя мне это не помогает)

Был в сети на прошлой неделе

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