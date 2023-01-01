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Москва
Москва
Профиль пользователя Vadimkaaa
Был в сети на этой неделе
Общаюсь на темы:
💕 Обсудить отношения🏢 Работа📚 Книги🎬 Могу посоветовать фильм😓 Обсудить проблемы😊 Поделиться радостью🐈 Домашние животные🏫 Учеба💰 Инвестиции / бизнес🚶♀️ Прогуляться🎮 Видеоигры🎲 Настольные игры🍷 Выпить в баре✈️ Найти попутчика в путешествие🚴♀️ Спорт, бег, йога🍿 Сходить в кино💃 Потанцевать🪩 Ночной клуб🎸 Концерт / фестиваль
Не нравится:
📺 Политика✝️ Религия💩 Шутки про говно🪐 Астрология / таро☣️ Токсичность🧠 Психология / саморазвитие💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан🎭 Театр📸 Пофоткаться
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