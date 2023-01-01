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Москва
Профиль пользователя Vadimkaaa

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Был в сети на этой неделе

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения🏢 Работа📚 Книги🎬 Могу посоветовать фильм😓 Обсудить проблемы😊 Поделиться радостью🐈 Домашние животные🏫 Учеба💰 Инвестиции / бизнес🚶‍♀️ Прогуляться🎮 Видеоигры🎲 Настольные игры🍷 Выпить в баре✈️ Найти попутчика в путешествие🚴‍♀️ Спорт, бег, йога🍿 Сходить в кино💃 Потанцевать🪩 Ночной клуб🎸 Концерт / фестиваль

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📺 Политика✝️ Религия💩 Шутки про говно🪐 Астрология / таро☣️ Токсичность🧠 Психология / саморазвитие💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан🎭 Театр📸 Пофоткаться

События пользователя

Москва → активный отдых

Ищу команию для отдыха в клубе

Москва → прогуляться, перекусить

Кто пойдет на концерт Xassa и Bodiev в Известия Hall 11 ноября?

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Nastasya23

Москва → прогуляться, перекусить

Пить, тусить, смеяться, плакать, болтать до утра…Рада новым знакомствам!

Откликнулся 21 участник

маленькое фото пользователя Viera

Москва → сходить на мероприятие

Сходить куда нибудь в бар на Хэллоуин

Откликнулось 15 участников

маленькое фото пользователя Alinblin

Москва → прогуляться, перекусить

Сходить в клуб anima

Откликнулось 10 участников

маленькое фото пользователя George

Москва → прогуляться, перекусить

Потанцевать, подробности в лс

Откликнулся 1 участник

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