Москва
Профиль пользователя Vadim0193
О себе
Люблю прогулки на природе или в городской местности, животных, посещать выставки или музеи, настольные игры, кулинарию, архитектуру, фотографию, любые проявления творчества, музыку, кино, путешествия, астрологию, психолгию.
Ценю людей и общение с ними.🌊
Ищу друзей любого пола.
Профиль обновлён 21 июня 2023 г.
Общаюсь на темы:
Не нравится:
События пользователя
Участие в других событиях
Простое, легкое общение 🤗
Простое человеческое общение
Обо всём на свете🙃
Завести новых друзей 🐰
Погулять, выпить кофе, пофоткаться
Прогуляться в парке, сходить в бар или на какое-нибудь мероприятие
покататься на великах)
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